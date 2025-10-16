Gli studenti di UniBg immaginano il futuro del Palazanica
Zanica. Sono stati presentati ieri, mercoledì 15 ottobre, al centro socioculturale Don Milani di Zanica, i progetti di riqualificazione del Palazanica di via Padergnone. Idee sviluppate dalle studentesse e dagli studenti del laboratorio di progettazione integrata, corso del terzo anno della Laurea Triennale in Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia di UniBg. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Zanica e il Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, che ha affidato agli studenti il compito di elaborare, come esercitazione del corso, idee e visioni per la rigenerazione urbana di un’area strategica per la comunità zanichese, l’ex palazzetto del ghiaccio oggi di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
