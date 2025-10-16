Gli studenti del Valturio in prima linea raccolti 86 chili di rifiuti spiaggiati lungo il litorale di San Giuliano
Con uno speciale educational tour nella marineria di Rimini, la cooperativa Lavoratori del Mare ha completato l’attività di informazione, sensibilizzazione e apprendimento rivolta agli studenti e le studentesse Classi 2A, 2E e 2H dell’istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio” di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
