Gli studenti del Valturio in prima linea raccolti 86 chili di rifiuti spiaggiati lungo il litorale di San Giuliano

Riminitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con uno speciale educational tour nella marineria di Rimini, la cooperativa Lavoratori del Mare ha completato l’attività di informazione, sensibilizzazione e apprendimento rivolta agli studenti e le studentesse Classi 2A, 2E e 2H dell’istituto Tecnico Economico Statale “R. Valturio” di Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

