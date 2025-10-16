Gli studenti ciceroni aprono le porte della Casa Museo Renato Serra

Cesenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ tornano ad aprire le porte della Casa Museo Renato Serra (viale Carducci, 29), proponendo visite guidate gratuite rivolte alle scuole e alla cittadinanza. Il progetto, curato in collaborazione con il Comune di Cesena, ha l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

