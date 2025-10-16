Gli strappano dal polso l' orologio da 92 mila euro Rapinato il produttore Valsecchi

È stato avvicinato da due uomini a volto coperto a bordo di uno scooter e gli hanno strappato dal polso l'orologio Patek Philippe del valore di 92mila euro. È accaduto ieri a Roma alle 12.30. Il colpo, messo a segno tra via dell'Oca e via Principessa Clotilde, a due passi da piazza del Popolo, è durato meno di 60 secondi. Vittima il produttore Pietro Valsecchi, che non ha riportato ferite e ha denunciato tutto al commissariato Trevi. Le indagini della polizia dunque proseguono nella speranza di individuare la coppia di malviventi, probabilmente professionisti, viste le modalità dell'azione. Forse appartenenti al gruppo che da più di un anno semina il panico tra imprenditori e vip che vengono rapinati degli orologi, sempre con lo stesso metodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

