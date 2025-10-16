Gli Stati Uniti uccidono altri sei presunti trafficanti venezuelani

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la quinta volta la marina statunitense ha affondato nel mar dei Caraibi un’imbarcazione partita dal Venezuela e ha ucciso l’equipaggio, sostenendo che trasportasse droga, ma senza fornire prove. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

