Gli Stati Uniti uccidono altri sei presunti trafficanti venezuelani

Per la quinta volta la marina statunitense ha affondato nel mar dei Caraibi un’imbarcazione partita dal Venezuela e ha ucciso l’equipaggio, sostenendo che trasportasse droga, ma senza fornire prove. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Gli Stati Uniti uccidono altri sei presunti trafficanti venezuelani

