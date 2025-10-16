Gli Stati Uniti continuano a uccidere presunti trafficanti nel mar dei Caraibi

Per la quinta volta la marina statunitense ha affondato un’imbarcazione partita dal Venezuela e ha ucciso l’equipaggio, sostenendo che trasportasse droga, ma senza fornire prove. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

