Gli spettacolari video degli ammaraggi di Super Heavy e Starship durante l' undicesimo volo di test

SpaceX ha rilasciato nuovi filmati in alta definizione dell'ammaraggio dei due stadi di Starship durante l'ultimo volo di test. Il booster Super Heavy si è librato per alcuni secondi sopra la superficie del mare prima di lasciarsi cadere. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Gli spettacolari video degli ammaraggi di Super Heavy e Starship durante l'undicesimo volo di test

