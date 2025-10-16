Gli spettacolari video degli ammaraggi di Super Heavy e Starship durante l' undicesimo volo di test

Dday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SpaceX ha rilasciato nuovi filmati in alta definizione dell'ammaraggio dei due stadi di Starship durante l'ultimo volo di test. Il booster Super Heavy si è librato per alcuni secondi sopra la superficie del mare prima di lasciarsi cadere. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Gli spettacolari video degli ammaraggi di Super Heavy e Starship durante l'undicesimo volo di test

