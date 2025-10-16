Gli orrori della guerra negli occhi dei bambini di Gaza | a Roma la mostra fotografica di Sabrina Mukarker
«Definisci bambino» dà il titolo alla mostra fotografica dell’artista palestinese Sabrina Mukarker – curata da Stefania Pieralice con la presentazione critica di Daniele Radini Tedeschi. La rassegna sarà inaugurata a Roma il 20 Ottobre alle ore 18.00 per proseguire fino al 20 Novembre, nello Spazio Culturale Start (via Giuseppe Balzaretto 210, ingresso libero) che ospita esclusivamente progetti di finalità sociale (oltre a residenze d’artista) affermandosi nel panorama romano come recente centro di ricerca ed innovazione. Leggi anche Hamas festeggia la pace fucilando la gente in piazza: silenzio di tomba di Albanese e dei reduci della Flotilla (video). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altre letture consigliate
Un lungo viaggio per sfuggire agli orrori della guerra, nella speranza di un futuro migliore. È stato questo il motore che ha spinto i genitori di Saif e Joulia a lasciare la Palestina e a raggiungere l’Italia. I due bambini, rispettivamente di 2 e 3 anni, affetti da Atr - facebook.com Vai su Facebook
Spiegare la guerra ai bambini: come rispondere alle loro domande e curiosità - Le immagini di Gaza e dei tanti conflitti nel mondo entrano ogni giorno nelle case, sollevando nei bambini domande difficili ... Riporta fanpage.it
L’orrore della guerra negli occhi dei bimbi - La 5A della primaria Marconi in gita a Napoli ha messo in scena lo spettacolo ’La bambina del treno’ sulla vita della 102enne Imelde Tassoni Tre giorni a Napoli, una gita che diventa un appuntamento ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Ucraina. Card. Zuppi: “La guerra vista con gli occhi dei bambini insegna la pace al mondo adulto” - Dobbiamo vedere la guerra con gli occhi dei bambini e con la fragilità dei bambini per capirla e per combatterla. Secondo agensir.it