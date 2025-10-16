Gli imprenditori di domani Un progetto per i giovani
PISTOIA Il progetto “ Pistoia Essere Impresa ”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con capofila il Comune di Pistoia ha fatto tappa alla biblioteca San Giorgio per il seminario “Le opportunità del territorio tra eccellenze produttive e filiere di imprese”, un appuntamento di approfondimento dedicato ai giovani che intendono avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria. Il dibattito ha posto al centro il ruolo della piccola e media impresa come colonna portante del sistema economico locale e nazionale, evidenziando le sfide e le opportunità per la manifattura italiana in un contesto globale in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
