gli immigrati servono per ridurre gli stipendi

16 ott 2025

La conferma che dall’Africa si importa miseria arriva da Johnson, che ammette di aver usato gli stranieri per limitare stipendi e quindi inflazione. Risultato: danni ai più poveri. La stessa agenda della sinistra. 🔗 Leggi su Laverita.info

