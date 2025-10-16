Gli immigrati servono per ridurre gli stipendi
La conferma che dall’Africa si importa miseria arriva da Johnson, che ammette di aver usato gli stranieri per limitare stipendi e quindi inflazione. Risultato: danni ai più poveri. La stessa agenda della sinistra. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Fratelli d'Italia sfida il buonismo: “Immigrati, servono doveri e rispetto” https://triesteallnews.it/2025/10/fratelli-ditalia-sfida-il-buonismo-immigrati-servono-doveri-e-rispetto/… - X Vai su X
Sondrio, il Siulp dopo l’aggressione: «Servono più agenti e mezzi» Il Siulp, Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, esprime solidarietà alla donna aggredita e loda l’operato degli agenti. Il segretario Simone Pilat chiede però più personale e mezzi per - facebook.com Vai su Facebook