Gli eventi dal 17 al 23 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina
Il 17 ottobre ai Musei Capitolini Centrale Montemartini apre al pubblico la prima mostra monografica dedicata a Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione, unica disegnatrice donna e prima donna funzionaria presso la Direzione Generale Antichità e Belle Arti di Roma, che con i suoi acquerelli ha contribuito a documentare la stagione delle grandi trasformazioni edilizie della città nei primi decenni del Novecento. Fino al 22 febbraio 2026. https:www.centralemontemartini.orgitmostra-eventomaria-barosso-artista-e-archeologa-nella-roma-trasformazione In occasione del Festival Jazz 2025, mercoledì 22 ottobre alle 17. 🔗 Leggi su Funweek.it
Scopri altri approfondimenti
Mercoledì 22 ottobre ? ore 18:00 via E. de Amicis 11, Milano I paesaggi invisibili della bassa valle Staffora: lo scavo di Rivanazzano Terme e il progetto Rures con E. Calandra, S. Maggi, M. Battaglia e Y. Godino (Università di Pavia) ? Introduce C - facebook.com Vai su Facebook
Gli eventi dal 17 al 23 Ottobre 2025 della Sovraintendenza Capitolina - Il 17 ottobre ai Musei Capitolini Centrale Montemartini apre al pubblico la prima mostra monografica dedicata a Maria Barosso, artista ... Da funweek.it
Guida agli eventi del weekend (17 – 19 ottobre) - D alle valli ai quartieri, dal centro città ai paesi della provincia, il weekend si annuncia carico di proposte per tutti i gusti: cultura, gusto, musica e natura. Secondo ecodibergamo.it
Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 - Vulcano Buono si prepara a festeggiare Halloween con un ricco calendario di eventi, spettacoli e laboratori che animeranno il centro tutti i weekend dall’11 ... Scrive 2anews.it