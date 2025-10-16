Gli audio delle minacce dell'ex di Manuela Petrangeli prima del femminicidio | Denunciami poi sarà peggio

La difesa di Manuela Petrangeli ha chiesto di far ascoltare in aula alcuni degli oltre 600 messaggi scambiati tra la vittima e l’imputato, alcuni molto violenti e volgari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

