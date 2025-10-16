Gli angeli in divisa che salvano vite trasportando organi
Il 5 dicembre 2023, nel suo piccolo, è passato alla storia. Quel giorno l’agente che si è seduto al volante dell’auto della polizia locale di Meda stava per compiere qualcosa di speciale: il trasporto organi per salvare una vita umana. Mai nessun corpo di polizia locale in Lombardia aveva fatto qualcosa di simile. Da allora il trasporto organi è diventata un’attività consolidata per gli agenti medesi. I numeri dicono molto: 46 trasporti nel 2024, quasi uno alla settimana, per un totale di 178 organi messi a disposizione per salvare vite. Per questa attività ognuno ha fatto la sua parte. Il comandante Claudio Delpero ha sensibilizzato gli agenti, che hanno accettato di dedicarsi a questa attività per puro spirito di volontariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
