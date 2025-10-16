Esistono o non esistono? Questo è il problema. E parliamo di alieni o meglio di civiltà extraterrestri. Ebbene, se esistono in qualche modo dovremmo trovarli, giusto? Ora, un nuovo studio propone una spiegazione tanto intrigante quanto inaspettata: forse gli alieni ci sono, ma sono meno avanzati tecnologicamente di quanto possiamo pensare. In sintesi, combattono anche loro con piccoli e grandi problemi ai mezzi di comunicazione. Proprio per questa arretratezza umani ed extraterrestri non riescono a scoprirsi a vicenda. Robin Corbet, astrofisico senior presso l’Università del Maryland e ricercatore al Goddard Space Flight Center della NASA, è l’autore di questa teoria provocatoria. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Gli alieni esistono, ma sono boomer spaziali: annoiati, impacciati e senza segnale