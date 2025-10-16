Gli affari italiani a Gaza | la ricostruzione e il gas sono un affare per Meloni

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gas a largo di Gaza sarà estratto anche da ENI, che ha firmato un accordo con Israele nonostante le acque siano palestinesi, mentre altre aziende sono pronto a ricostruire a terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

affari italiani gaza ricostruzioneBruno Archi nominato inviato speciale dell’Italia per la ricostruzione di Gaza - Chi è Bruno Archi, nominato da Tajani inviato speciale dell'Italia per la ricostruzione della Striscia di Gaza. msn.com scrive

affari italiani gaza ricostruzioneUn diplomatico per Gaza: tutte le carte di Meloni per fare affari nella Striscia - L’ex berlusconiano Archi è l’uomo di fiducia scelto per indirizzare il governo. Da editorialedomani.it

affari italiani gaza ricostruzioneTajani da ruspa: accentra la ricostruzione di Gaza. Meloni delega Mantovano. Asse Crosetto-Provenzano - La prudenza della Difesa, la spinta della Protezione Civile e il ruolo del capo di gabinetto Monteduro. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Italiani Gaza Ricostruzione