Gli aeroporti Save a Finint e Ardian

Va in porto il riassetto di Save. Ardian e Finint Infrastrutture hanno firmato ieri l'accordo per l'acquisizione congiunta di Milione Spa, società madre di Save Spa che opera nella gestione di aeroporti, tra cui il Marco Polo di Venezia. La società, valutata intorno ai 2 miliardi, vede ora i francesi di Ardian e Finint Infrastrutture salire al 100% del capitale dopo un esborso di circa 1,2 miliardi. Proprio il prezzo era stato in passato lo scoglio più grande per il completamento dell'affare. L'operazione ha visto la contestuale uscita degli attuali azionisti, cioè i fondi gestiti da Dws Infrastrutture e Infravia Capital Partners (che avevano circa l'88%).

