Giustizia per Daniel La protesta della moglie
di Luca Amodio AREZZO Martedì mattina, davanti al Tribunale di Arezzo, ci sarà la moglie di Daniel Rus. Ha annunciato una protesta pubblica dopo la sentenza che ha chiuso il processo per la morte del marito: un anno di reclusione, patteggiato, per la donna che lo investì mentre attraversava sulle strisce. "La vita di una persona non può valere meno di una patente sospesa", ha scritto nel comunicato con cui ha invitato cittadini e associazioni a unirsi alla manifestazione. Daniel Rus aveva 51 anni e faceva l’autotrasportatore. Passava gran parte delle sue giornate in viaggio, dietro a un volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’avvocato Daniele Bocciolini spiega a Fanpage.it cosa succede a Filippo Turetta dopo che ha rinunciato al processo di appello per l’omicidio di Giulia Cecchettin Cosa c’entra la giustizia riparativa - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa intendiamo per giustizia? Il caso di Daniel Jadue #DanielJadue #giustizia #arresto #Cile #farmaciepopolari #lawfare - X Vai su X
"Giustizia per Daniel". La protesta della moglie - La donna che lo uccise sulle strisce patteggia un anno con pena sospesa "La vita di una persona non può valere meno di una patente ritirata". Come scrive lanazione.it