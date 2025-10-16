di Luca Amodio AREZZO Martedì mattina, davanti al Tribunale di Arezzo, ci sarà la moglie di Daniel Rus. Ha annunciato una protesta pubblica dopo la sentenza che ha chiuso il processo per la morte del marito: un anno di reclusione, patteggiato, per la donna che lo investì mentre attraversava sulle strisce. "La vita di una persona non può valere meno di una patente sospesa", ha scritto nel comunicato con cui ha invitato cittadini e associazioni a unirsi alla manifestazione. Daniel Rus aveva 51 anni e faceva l’autotrasportatore. Passava gran parte delle sue giornate in viaggio, dietro a un volante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Giustizia per Daniel". La protesta della moglie