Giustizia a orologeria | Marine Le Pen fuori dalla corsa all’Eliseo

Giustizia ad orologeria in salsa francese: il Consiglio di Stato ha chiuso, almeno per ora, la partita di Marine Le Pen. L’alta corte ha respinto il suo ricorso, confermando la condanna a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata, inflitta a marzo 2025. La leader del Rassemblement National resta così esclusa da ogni competizione elettorale . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Giustizia a orologeria: Marine Le Pen fuori dalla corsa all’Eliseo

