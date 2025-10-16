Giuseppe Marsocci nuovo ad del Gruppo Armani

Il cda del Gruppo Armani ha nominato con effetto immediato Giuseppe Marsocci come nuovo amministratore delegato. In passato ceo America del Gruppo, dove è entrato 23 anni fa, Marsocci dal 2019 ha affiancato direttamente Armani nella gestione globale del business come vicedirettore generale e Global Chief Commercial Officer. Proposto all’unanimità dalla Fondazione Armani, Marsocci fa contestualmente ingresso nel cda, presieduto da Leo Dell’Orco e nel quale verrà incaricata Silvana Armani come vicepresidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giuseppe Marsocci nuovo ad del Gruppo Armani

