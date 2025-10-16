La conferma ufficiale dopo mesi di voci: Giuseppe Marsocci assume il ruolo di CEO del Gruppo Armani, come era nell’aria già dallo scorso 25 settembre. Un cambio ai vertici che segna l’inizio di una nuova fase per la storica maison italiana. Con questa nomina, il Gruppo Armani si prepara ad affrontare le sfide del mercato globale della moda con una leadership rinnovata. La scelta di Marsocci rappresenta una decisione strategica della maison nel proseguire il suo percorso di eccellenza e innovazione nel settore fashion e lusso. Maggiori dettagli sulla visione e gli obiettivi del nuovo CEO arriveranno nei prossimi giorni, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Giuseppe Marsocci è il nuovo CEO del Gruppo Armani: inizia una nuova era.