Giuseppe Marsocci è il nuovo CEO del Gruppo Armani | inizia una nuova era

Mondouomo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conferma ufficiale dopo mesi di voci: Giuseppe Marsocci assume il ruolo di CEO del Gruppo Armani, come era nell’aria già dallo scorso 25 settembre. Un cambio ai vertici che segna l’inizio di una nuova fase per la storica maison italiana. Con questa nomina, il Gruppo Armani si prepara ad affrontare le sfide del mercato globale della moda con una leadership rinnovata. La scelta di Marsocci rappresenta una decisione strategica della maison nel proseguire il suo percorso di eccellenza e innovazione nel settore fashion e lusso. Maggiori dettagli sulla visione e gli obiettivi del nuovo CEO arriveranno nei prossimi giorni, L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

giuseppe marsocci 232 il nuovo ceo del gruppo armani inizia una nuova era

© Mondouomo.it - Giuseppe Marsocci è il nuovo CEO del Gruppo Armani: inizia una nuova era.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giuseppe marsocci 232 nuovoChi &#232; Giuseppe Marsocci nuovo amministratore delegato del Gruppo Armani, la carriera e di cosa si occuperà - Manager di lungo corso nel settore del lusso, sarà la nuova guida operativa ... virgilio.it scrive

giuseppe marsocci 232 nuovoChi &#232; Giuseppe Marsocci, nuovo Ad del Gruppo Armani. Dal 2019 a fianco di Re Giorgio - Giuseppe Marsocci è il nuovo Ad del Gruppo Armani, con la benedizione di Leo Dell’Orco, presidente della Fondazione ... Come scrive fortuneita.com

giuseppe marsocci 232 nuovoGiuseppe Marsocci &#232; il nuovo amministratore delegato dell’azienda di moda Giorgio Armani - Giuseppe Marsocci è stato nominato amministratore delegato di Giorgio Armani Spa, la società di moda fondata dallo stilista Giorgio Armani, morto a 91 anni il 4 settembre. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Marsocci 232 Nuovo