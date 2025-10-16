Giuseppe Marsocci è il nuovo Amministratore delegato di Giorgio Armani
Dopo settimane di riorganizzazione interna a seguito della scomparsa del patron, Giorgio Armani spa annuncia la nomina del nuovo Amministratore delegato del Gruppo. Si tratta di Giuseppe Marsocci, finora dirigente nell'azienda, dal 2019 accanto ad Armani nella gestione del business come vice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
