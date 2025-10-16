Giuseppe Anastasi torna con il brano Non mi dire mai la verità

Giuseppe Anastasi torna con Non mi dire mai la verità, un brano cantautorale delicato e intenso che riflette sul bisogno umano di illusione. Una richiesta sottovoce all'altro: fingere felicità, fingere attenzione, fingere che il mondo stia andando per il verso giusto. Non per superficialità, ma per sopravvivenza emotiva. Attraverso un arrangiamento misurato e sonorità essenziali, Anastasi costruisce un'atmosfera sospesa, dove ogni parola pesa e ogni silenzio conta.

