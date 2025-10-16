Giuntoli è uscito dalla Juventus con tre milioni di euro | 2,3 lordi di stipendio più 850mila euro di buonuscita Gazzetta

La Juventus è di nuovo nel mirino dell’Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario nell’ultimo triennio. Lo stesso club bianconero l’ha reso noto, pubblicando la “relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2025”. La società ha anche reso noto anche quanto è costato la buonuscita di Cristiano Giuntoli, a seguito dell’esonero di quest’ultimo. Juventus, fair play finanziario: ecco i rischi. Scrive Gazzetta.it: “La Juve ha fatto sapere di non essere riuscita a limitare a 60 milioni le perdite nel triennio. Per l’altro parametro su cui si basa il nuovo fair play finanziario, la Squad Cost Ratio, la società fa sapere che «per l’anno solare 2024 il Gruppo l’ha rispettato su base consolidata e prevede, sulla base delle attuali stime di ricavi e costi correlati al calcolo di tale parametro ed in assenza di eventi non ricorrenti, di poter rispettare tale parametro anche per l’anno solare 2025». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

