Giunta Fs Energy | Obiettivo 1 GW di produzione da rinnovabili entro 2029

(Adnkronos) – "Non è mai troppo tardi per fare sostenibilità, e comunque intervenire all'interno di un perimetro di azione che per il Gruppo Ferrovie dello Stato rappresenta un target importantissimo. Il nostro Gruppo è infatti il più grande consumatore italiano di energia elettrica, oltre 7 terawattora (TWh) di consumo annuo, quindi stiamo parlando di una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Atrani ospita la settima edizione della “School of Analytic Computing in High-Energy and Gravitational Theoretical Physics” Atrani si conferma ancora una volta la sede della prestigiosa School of Analytic Computing in High-Energy and Gravitational Theoretica - facebook.com Vai su Facebook

FS Energy si presenta all'Italian Renewables Investment Forum 2025 - Anche FS Energy, società del Gruppo FS ha partecipato alla terza edizione dell’ Italian Renewables Investment Forum, tenutosi il 14 ottobre presso il museo MAXXI di Roma. Si legge su fsnews.it

Nasce nuova società FS Energy. Donnarumma, passo strategico - Nasce FS Energy, la nuova società del gruppo FS con l'obiettivo di rendere l'approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la decarbonizzazione del Paese favorendo la ... ansa.it scrive

Energia: FS Energy punta su rinnovabili e investimenti - La società FS Energy guiderà lo sviluppo del settore energia, con progetti rinnovabili e strategie integrate per 1,1 GW entro il 2029 e 2 GW entro il 2034. Si legge su energmagazine.it