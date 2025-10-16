Giulia Stabile mostra agli allievi di Amici cosa le dicono gli haters | Ho iniziato a detestarmi sono esplosa

Giulia Stabile ospite della casetta di Amici ha parlato con gli allievi di un tema delicato e intimo, il bullismo. Da tempo riceve commenti negativi da haters, sia sui social che dal vivo, ultimamente concentrati sul suo corpo. Dopo averli mostrati, ha raccontato: "Sono esplosa, ho deciso di tornare a fare terapia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Giulia Stabile si mette in gioco per S'Agapõ! Siete curiosi di scoprire tutti i segreti del suo stile? In questo video super divertente, la nostra Giulia Stabile pesca dalla bowl di S'Agapõ e ci svela le sue preferenze! Preferirà i gioielli Gold o Silver? L'effetto Lay - facebook.com Vai su Facebook

Giulia Stabile choc ad Amici 25: “Chiamata cicciona, sono andata in terapia”/ “Detestavo il mio corpo” - Giulia Stabile racconta il cyberbullismo subito ai ragazzi di Amici 25 e fa delle rivelazioni delicate: "Sono andata in terapia dopo insulti sul mio corpo" ... Segnala ilsussidiario.net

Giulia Stabile risponde agli hater sui ritocchi estetici: "Non ho mai fatto niente" - La ballerina romana ha replicato seccamente ai commenti social nei quali veniva criticata per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica precisando che i cambiamenti del suo viso sono dovuti ... Riporta tg24.sky.it

Amici, Giulia Stabile e Matthew sono fidanzati?/ Dal compleanno insieme agli indizi social - Giulia Stabile e Matthew sempre più uniti; tra i due ex volti di Amici è nata un’amicizia speciale o c’è qualcosa di più? Lo riporta ilsussidiario.net