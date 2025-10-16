Giulia Stabile Fa male malissimo | il racconto toccante

Un momento intenso e carico di significato ha segnato il daytime di Amici 25. Gli allievi della scuola di canto e danza più seguita d’Italia hanno incontrato la ballerina e conduttrice Giulia Stabile, protagonista di un intervento che ha trasformato la tv in un luogo di riflessione. Nessuno spettacolo, ma un gesto pubblico e necessario per affrontare il tema del bullismo e degli hater, piaga che colpisce soprattutto i giovani e chi vive di visibilità. Il suo racconto dà un volto alla violenza verbale online e traccia un percorso: riconoscerla, parlarne, chiedere aiuto e proteggersi. Un dolore condiviso: la ferita delle parole. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giulia Stabile, «Fa male, malissimo»: il racconto toccante

