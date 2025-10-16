Domenica scorsa una delegazione di Anap Cesena, associazione nazionale anziani pensionati di Confartigianato (tremila associati), guidata dal presidente Ivano Scarpellini e coordinata da Cristiana Suzzi, ha partecipato al Giubileo a Loreto, organizzato dai colleghi delle sedi Confartigianato di Pesaro e Ancona. Presente anche una rappresentanza di Ancos (associazione nazionale comunità sociali e sportive, nata nel 2002 per volontà dei soci Confartigianato). La basilica della Santa Casa di Loreto è infatti una delle mete principali del Giubileo, essendo un luogo santo riconosciuto per l’ indulgenza giubilare, insieme ad altre chiese minori all’interno del Santuario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giubileo degli artigiani pensionati alla basilica di Loreto