Gite scolastiche la beffa dei tetti di spesa I presidi | Costretti a ridurre la durata

SCUOLA. Terminata la deroga che permetteva agli istituti di gestire in autonomia spese sopra i 140mila euro. La competenza passa all’Ufficio scolastico regionale, che su questa materia però non è ancora operativo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

