Giroud | Vi racconto un retroscena sul mio arrivo al Milan Io e Ibra diversi perché …

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olivier Giroud, classe 1986, francese ex attaccante del Milan oggi al Lille, ha rilasciato un'intervista a 'L'Équipe'. Per l'occasione, il bomber transalpino ha parlato anche di alcuni retroscena sul suo recente passato rossonero. Eccoli qui per voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

