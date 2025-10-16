Giroud | Vi racconto un retroscena sul mio arrivo al Milan Io e Ibra diversi perché …

Olivier Giroud, classe 1986, francese ex attaccante del Milan oggi al Lille, ha rilasciato un'intervista a 'L'Équipe'. Per l'occasione, il bomber transalpino ha parlato anche di alcuni retroscena sul suo recente passato rossonero.

Giroud: "Nel 2021 cercarono di farmi firmare con il Rennes, ma quando il Milan mi ha contattato tornare in Francia non era un'opzione"