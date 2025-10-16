Giroud Milan il messaggio dell’attaccante ai tifosi rossoneri | Fortunato di aver potuto giocare un ruolo di primo piano nel club che tifavo da piccolo

Giroud Milan, l’ex attaccante rossonero fa emozionare i tifosi: «Fortunato di aver potuto giocare in primo piano nei club che tifavo» Olivier Giroud, ex numero 9 del Milan, si è raccontato in una lunga intervista a L’Équipe, ripercorrendo le tappe principali della sua carriera e sottolineando quanto l’esperienza rossonera abbia segnato il suo percorso. Oggi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giroud Milan, il messaggio dell’attaccante ai tifosi rossoneri: «Fortunato di aver potuto giocare un ruolo di primo piano nel club che tifavo da piccolo»

