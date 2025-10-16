Giroud | Fortunato ad aver avuto un ruolo di primo piano nel Milan che tifavo da bambino

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olivier Giroud, classe 1986, francese ex attaccante del Milan oggi al Lille, ha rilasciato un'intervista a 'L'Équipe'. Per l'occasione, il bomber transalpino ha parlato anche di alcuni retroscena sul suo recente passato rossonero. Eccoli qui per voi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

