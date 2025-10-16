Giro di banconote false | sequestro in un' abitazione del centro storico e denuncia di un 18enne
Ritrovate, e sequestrate, in un'abitazione del centro storico un centinaio di banconote contraffatte. Un diciottenne tunisino è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di spendita e possesso di banconote false. A portare a segno l'operazione sono stati i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I carabinieri hanno fermato un 14enne trovato in possesso di ben 40 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 470 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio. - facebook.com Vai su Facebook
Maxi sequestro soldi falsi, 17 mln euro - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise (Caserta), hanno sequestrato banconote, tutte del taglio ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Giro internazionale di fatture false da due miliardi - La guardia di Finanza di Ravenna ha scoperto un giro internazionale di fatture false per oltre due miliardi di euro messo in piedi per frodare l'Iva. Segnala ansa.it
Fatture false: sequestro da quasi 400mila euro a tre soci di una ditta edile del Senese - Siena, 30 luglio 2025 – Sono accusati di aver ‘diminuito il proprio reddito’ indicando, nelle dichiarazioni fiscali, costi fittizi ottenuti attraverso 23 fatture false, per dichiarazioni inesistenti. Si legge su lanazione.it