Giro di banconote false | sequestro in un' abitazione del centro storico e denuncia di un 18enne

Agrigentonotizie.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovate, e sequestrate, in un'abitazione del centro storico un centinaio di banconote contraffatte. Un diciottenne tunisino è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l'ipotesi di reato di spendita e possesso di banconote false. A portare a segno l'operazione sono stati i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

