Giro con il coltello ti faccio fuori in un secondo | minacciata l' eurodeputata Susanna Ceccardi Lega

Today.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se ti becco per strada devi solo pregare. Sono uso girare con un coltello, e a farti fuori ci metto un secondo". Questo il testo del messaggio ricevuto dall'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi. La rappresentante politica ha denunciato tutto con un messaggio sui social. L'europarlamentare. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giro coltello faccio fuori"Giro con il coltello, ti faccio fuori in un secondo": minacciata l'eurodeputata Susanna Ceccardi (Lega) - La rappresentante del Carroccio: "Chi pensa di mettermi a tacere con l'intimidazione o la violenza si sbaglia di grosso. Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Giro Coltello Faccio Fuori