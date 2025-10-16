Girelli dopo la sconfitta della Juventus Women | Dobbiamo essere orgogliose di quanto fatto vedere Gol subito? Fondamentale avere una tecnologia appropriata

Girelli dopo la sconfitta della Juventus Women: tutte le dichiarazioni dell’attaccante dopo la partita contro il Bayern Monaco. Una sconfitta che brucia, decisa da un episodio che farà discutere a lungo. Al termine della beffarda partita persa per 2-1 contro il Bayern Monaco, la capitana delle Juventus Women, Cristiana Girelli, ha commentato a caldo una serata di grande orgoglio ma anche di enorme amarezza per il gol fantasma subito al 96?. RESOCONTO BAYERN MONACO JUVENTUS WOMEN Le parole della bomber bianconera sono un mix di frustrazione per il risultato e di consapevolezza della grande prestazione offerta dalla squadra contro una delle corazzate d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Girelli dopo la sconfitta della Juventus Women: «Dobbiamo essere orgogliose di quanto fatto vedere. Gol subito? Fondamentale avere una tecnologia appropriata»

Juventus Women, Girelli: "Tristi per aver subito un gol così pesante all’ultimo minuto. Non so se la palla sia entrata, fondamentale avere una tecnologia appropriata" - Cristiana Girelli non fa drammi per la beffarda sconfitta della Juventus Women contro il Bayern Monaco, nella seconda giornata della League Phase della UEFA ... Come scrive tuttojuve.com

Girelli sprona la Juventus Women: “Resettare e ripartire” - La Juventus Women, in Serie A, non ha cominciato nel migliore dei modi e adesso la squadra di Canzi divora ripartire dopo la sconfitta contro il Como. Come scrive tuttojuve.com

Pagina 2 | Juve Women beffata nel finale, Schuller a segno nei minuti di recupero. In Champions è vittoria Bayer - Le tedesche realizzano il gol vittoria al 96': tanti rammarici per la squadra di Canzi, prima sconfitta in Europa per le bianconere ... tuttosport.com scrive