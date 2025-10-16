Gioveni FdI | Il Comune intitoli la palestra della Cannizzaro-Galatti a Boris Giuliano eroe della legalità

Messinatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un atto di memoria e di legalità che attende da anni di essere realizzato. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato una interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco di Messina, Federico Basile, e all’assessore alla Toponomastica, Vincenzo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

gioveni fdi comune intitoliMessina, risanamento a rischio. Gioveni (FdI): “in ballo 56 milioni di euro, il Sindaco non può rimanere inspiegabilmente silente” - “Mancano poco più di 75 giorni alla scadenza dei poteri speciali per il Risanamento e ancora il sindaco Basile non batte un colpo con l’atto che il Consiglio Comunale gli ha chiesto di produrre per ch ... Scrive strettoweb.com

gioveni fdi comune intitoliPersonale della Città Metropolitana, Gioveni: «Urgono concorsi» - Il consigliere metropolitano di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, rilevando, da un’indagine amministrativa effettuata a Palazzo dei Leoni sul personale in forza alla Città Metropolitan, «dell ... Da letteraemme.it

gioveni fdi comune intitoliMessina, la proposta del consigliere Gioveni: “urge il vigile di quartiere” - “Urge istituire la figura del vigile di quartiere attingendo dai prossimi 122 agenti di polizia municipale del concorso in atto, al fine di ottenere un maggiore controllo del territorio nei villaggi! Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gioveni Fdi Comune Intitoli