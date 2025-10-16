“Il Green Deal non è una strategia ambientalista. Il Green Deal diceva ‘tutto il mondo andrà verso la sostenibilità: se l’Europa è in grado di fornire prodotti e servizi all’avanguardia sulla sostenibilità, avremo tutto il mondo a cui vendere i nostri prodotti’. E avremo anche degli effetti positivi sull’ambiente. Non è una strategia ambientalista, è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Giovannini: “Green Deal non è strategia ambientalista ma economica”