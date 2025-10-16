Giovannini | Green Deal non è strategia ambientalista ma economica
“Il Green Deal non è una strategia ambientalista. Il Green Deal diceva ‘tutto il mondo andrà verso la sostenibilità: se l’Europa è in grado di fornire prodotti e servizi all’avanguardia sulla sostenibilità, avremo tutto il mondo a cui vendere i nostri prodotti’. E avremo anche degli effetti positivi sull’ambiente. Non è una strategia ambientalista, è. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Negli ultimi giorni mi sono ritrovato a pensare spesso al concerto fiorentino dei Green Day della scorsa estate. Johnny Durelli - facebook.com Vai su Facebook
Giovannini (Asvis): "Green Deal non è strategia ambientalista ma economica" - Il Green Deal diceva 'tutto il mondo andrà verso la sostenibilità: se l'Europa è in grado di fornire prodotti e servizi al ... Segnala msn.com
Green Deal, Giovannini "Le imprese non vogliono tornare indietro" - Una riflessione su come l'Europa, e di riflesso anche l'Italia, sta andando incontro alla transizione ecologica, sia a livello collettivo sia negli approcci singoli degli Stati ... Da corrieredimaremma.it
Giovannini: “Green Deal c’è, ora c’è da accompagnare la transizione del settore industriale” - Al momento il Green Deal non è stato toccato di una virgola, c’è tutto. Segnala meridiananotizie.it