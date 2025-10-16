Giovani Consulenti del Lavoro eletto il direttivo per il nuovo triennio
Mercoledì 15 ottobre si sono tenute le elezioni del direttivo dell’associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Bergamo per il triennio 2025 – 2028. La nuova squadra presenta riconferme come Sara Nicoli eletta nuova presidente, Valentina Ferri nel ruolo di vicepresidente e Matteo Longhi confermato tesoriere. A queste nomine si si aggiungono tre giovani consulenti del lavoro alla loro prima esperienza nel direttivo: Giulia Masula, Michel Zeni e Francesca Gerosa, quest’ultima in surroga. “La carica di energia, la positività e l’impegno che accomuna i membri dell’Associazione è ciò che mi ha motivato come membro attivo nei miei due precedenti mandati come consigliere e ora ad accogliere con grande orgoglio la carica della presidenza – ha dichiarato la nuova presidente Sara Nicoli -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
