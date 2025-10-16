Giostraio morto dopo pestaggio a Capena tre indagati
(Adnkronos) – La procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre giovani tra i i 20 e i 25 anni, per l’omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, comune alle porte di Roma, morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione subita nella notte tra il 5 e 6 ottobre. “Con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Capena, giostraio morto dopo un pestaggio: tre giovani indagati per omicidio - L’uomo era finito in ospedale in condizioni critiche dopo essere stato picchiato da un gruppo di ragazzi che si rifiutava di pagare il biglietto ... rainews.it scrive
'Luigi' Cena, si indaga per omicidio per la morte del giostraio. Capena è in lutto cittadino - Il sindaco: "Ci auguriamo che quanto prima i colpevoli siano assicurati alla giustizia". Da romatoday.it
Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio ucciso dopo un pestaggio: tre ragazzi indagati per omicidio - C'è una prima svolta nelle indagini sulla morte di Stefano Cena, detto ‘Luigi’, il giostraio di 65 anni vittima di un brutale pestaggio da parte di un branco. Riporta romatoday.it