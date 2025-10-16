Giornate giapponesi a Chieti tra workshop di origami mostra sul washoku e promozione del sake
Chieti accoglie le “Giornate Giapponesi: nel segno di Valignano” e si prepara ospitare l’ambasciatore del Giappone in Italia, Satoshi Suzuki, in visita nelle città italiane per promuovere il sake giapponese con il “sake caravan”. Sabato 18 e domenica 19 ottobre è in programma la seconda edizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
