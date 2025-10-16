Giornata Nazionale del Trekking Urbano | Pisa propone due itinerari tematici

Il Comune di Pisa partecipa anche quest’anno alla 22° Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in numerose città italiane e che nel 2025 avrà come tema ‘Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità’. L’evento si terrà nei giorni 31 ottobre e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it