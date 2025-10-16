Giornata Nazionale del Trekking Urbano | Pisa propone due itinerari tematici

Pisatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pisa partecipa anche quest’anno alla 22° Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in numerose città italiane e che nel 2025 avrà come tema ‘Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità’. L’evento si terrà nei giorni 31 ottobre e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

giornata nazionale trekking urbanoPisa aderisce alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Il Comune di Pisa partecipa anche quest’anno alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in numerose ... Scrive gonews.it

giornata nazionale trekking urbanoGiornata Trekking Urbano 2025: alla scoperta della dimensione spirituale e artistica di Siena - Ventidue anni fa, a Siena, nasceva un’idea semplice e rivoluzionaria: trasformare la città in un percorso da scoprire a passo lento. Riporta radiosienatv.it

Le Vie del Giubileo ispirano la 22esima Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Un progetto di turismo sostenibile che invita a scoprire le città a passo lento, allontanandosi dai percorsi più battuti. orvietonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giornata Nazionale Trekking Urbano