Giornata mondiale dell’alimentazione le storie di povertà nei Paesi ‘ricchi’ | Salto il pasto per pagare le medicine

La povertà alimentare non significa solo soffrire la fame in senso stretto, ma può essere un frigorifero mezzo vuoto, la rinuncia alla qualità per risparmiare, la vergogna di chiedere aiuto per un pacco di pasta, una tavola vuota. È presente anche nei Paesi ad alto reddito, Italia compresa perché è il riflesso di una precarietà più ampia. In occasione della Giornata mondiale per l’alimentazione, l’associazione Terra! pubblica, con il supporto di Periferia Capitale – Fondazione Charlemagne, il report ‘Quando il cibo non basta’, un’analisi che esplora la povertà alimentare e la sua evoluzione in Italia e dà voce a donne, anziani e adolescenti intervistati, che vivono la povertà alimentare anche come una forma di esclusione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

