Giornata mondiale dell' alimentazione la fotografia dell' Ausl Romagna | il 40% dei forlivesi è in sovrappeso
In Romagna il 42% dei cittadini tra i 18 e i 69 anni di età risulta in eccesso di peso, e a Forlì la percentuale è in linea con quella romagnola, con un 40% dei forlivesi in eccesso ponderale. Da questi dati parte il monito di Ausl Romagna “Prendi a cuore ciò che mangi” in occasione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
