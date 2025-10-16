Giornata mondiale dell’alimentazione il Papa | La fame come arma è un crimine di guerra le nostre omissioni ci rendono complici

Nella giornata mondiale dedicata all’alimentazione il Papa condanna le carestie come arma bellica: “Gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto riemergere l’uso del cibo come arma da guerra”, ha dichiarato Prevost dal convegno della Fao nella sede di Roma. “Sembra allontanarsi sempre più quel consenso espresso dagli Stati che considera un crimine la fame deliberata – ha aggiunto il pontefice – come pure l’impedire intenzionalmente l’accesso al cibo a comunità o interi popoli. Il diritto internazionale umanitario vieta senza eccezioni di attaccare civili e beni essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale dell’alimentazione, il Papa: “La fame come arma è un crimine di guerra, le nostre omissioni ci rendono complici”

