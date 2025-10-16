Giornata Mondiale dell’Alimentazione | il MIM ricorda che è previsto l’insegnamento dell’educazione alimentare e ambientale NOTA

Il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Per l’edizione 2025, il tema proposto dalla FAO è “Mano nella mano per un’alimentazione e un futuro migliori”. Un invito rivolto anche al mondo scolastico, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e con il Ministero dell’Istruzione, a sviluppare iniziative didattiche legate al significato profondo di questo appuntamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

