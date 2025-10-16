Giornata Mondiale dell’alimentazione 2025 Mattarella | Mondo senza più fame obiettivo ancora inattuato

Il 16 ottobre 2025 ricorre la Giornata Mondiale dellalimentazione. “Fa appello alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, sostenibile, prospero e sicuro dal punto di vista alimentare”, si legge nel sito della FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) che quest’anno festeggia l’ 80° anniversario dalla sua fondazione. “La collaborazione tra governi, organizzazioni, settori e comunità può trasformare i sistemi agroalimentari affinché tutti abbiano accesso a un regime alimentare nutriente, vivendo in armonia con il pianeta”. La salute alimentare continua a essere un tema rilevante e proprio in occasione del 16 ottobre l’Unicef ricorda che quest’anno  l’ obesità  ha superato il sottopeso come  forma più diffusa di malnutrizione nel mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

