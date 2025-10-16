Giornata Mondiale del Pane | a Modena l’82% dei forni è artigiano
Il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Pane, istituita nel 2006 dall’Unione internazionale dei panettieri e dei pasticceri e coincidente con la Giornata Mondiale dell’Alimentazione della FAO. Un’occasione per valorizzare uno degli alimenti più semplici e allo stesso tempo più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Giornata mondiale dell’alimentazione 2025: il cibo e i suoi limiti nel mondo che cambia - X Vai su X
In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che verrà celebrata il prossimo 29 ottobre, l’UOC di Neurologia-Stroke Unit dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria organizza tre giornate di screening cerebrovascolare, al fine di i - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale del pane, Fiesa Assopanificatori Modena invita ad acquistare pane fresco e artigianale nei forni di prossimità - In occasione della Giornata Mondiale del Pane, che si celebra in tutto il mondo il 16 ottobre, Fiesa Assopanificatori Confesercenti Modena rinnova il suo impegno nella valorizzazione del pane fresco p ... Lo riporta sassuolo2000.it
"Il pane, sapere artigiano che si tramanda" - In occasione della giornata mondiale del pane, che si celebra oggi, Confesercenti Emilia- Secondo msn.com
Nella Giornata Mondiale del Pane si celebra uno degli abbinamenti più rappresentativi, quello con la Nutella - Il progetto in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, con l’obiettivo di celebrare un alimento parte dell'immenso patrimonio gastronomico italiano Il 16 ottobre è la ... Da cuneodice.it