Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Dritto e Rovescio, stasera 16 ottobre su Rete 4: Matteo Renzi ospite di Paolo Del Debbio tra geopolitica, ... atomheartmagazine.co
Bonus auto elettriche, c’è il click day: requisiti, importi e piattaforma quifinanza.it
Fedez e Giulia Honegger: vacanze in famiglia con Leone e Vittoria dilei.it
Il gioco d’azzardo online fa gola a chi ricicla: i Monopoli rendano pubblici i controlli ilfattoquotidiano.it
Riparazione tapparelle elettriche e motori ilprimatonazionale.i
Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta comingsoon.it
[PS5] Y2JB: Esecuzione Codice Userland Tramite l’App YouTube sulla PS5 – Una Svolta in Fase Beta
Una nuova, significativa scoperta sta circolando nella comunità degli sviluppatori homebrew: il pro... ► gamesandconsoles.net
Manfredi annuncia progetti per il Maradona, Abodi lo gela: “Possibile un Europeo senza Napoli”
Tempo di lettura: 3 minuti“Il circolo Ilva avrà un ruolo fondamentale in occasione dello svolgimen... ► anteprima24.it
A Chieti un convegno su salute e prevenzione: focus su dieta mediterranea e malattie croniche
"Malattie cardiovascolari, neurodegenerative e tumori: alberi diversi ma radici comuni" è il titol... ► chietitoday.it
Dragonero: il risveglio del potente torna a Lucca Comics & Games 2025
In anteprima assoluta alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, Sergio Bonelli Editore pr... ► screenworld.it
Torneo per la Palestina al Dopolavoro
Sabato 11 ottobre, presso il Dopolavoro Ferroviario di Salerno, si è svolto il Torneo per la Pales... ► salernotoday.it
Quattro anni di attesa per lo scatto perfetto: la Corsica vista dalla Toscana, la foto spettacolare di Fabio Longaron
Firenze, 16 ottobre 2025 – Il faro della Corsica immortalato dalla Toscana. È l’ennesimo scatto sp... ► lanazione.it
Trentatré anni sulla Gazzella del Radiomobile, al brigadiere capo Gambarelli la Medaglia Mauriziana
Stefano Gambarelli, piacentino doc, brigadiere capo qualifica speciale, cinquantasei anni di cui 3... ► ilpiacenza.it
Francesca Pascale sorprende: elogi a Giorgia Meloni e stoccate a Elly Schlein
Per molti avrebbe potuto diventare l’icona “progressista” di una certa opposizione, ma l’intervista... ► thesocialpost.it
Raffaella Fico innamorata di un calciatore? Sembrerebbe proprio di sì. Ecco di chi si tratta
A quanto pare, il cuore di Raffaella Fico è tornato a battere per qualcuno. L'uomo in questione è un... ► comingsoon.it
Empoli, per conquistare la Serie A si riparte da Dionisi
Empoli, 16 ottobre 2025 – L'esperienza di Pagliuca sulla panchina dell'Empoli è durata poco: sette ... ► sport.quotidiano.net
Outlander: Blood of My Blood – Stagione 1, la spiegazione del finale sospeso
Outlander: Blood of My Blood – Stagione 1, la spiegazione del finale sospeso La prima stagione di O... ► cinefilos.it
Sicurezza marittima: i nove principi per la navigazione sicura dell’Italia nel mondo nuovo e problematico
Alla luce dei recenti articoli riguardanti il settore marittimo è possibile sintetizzare una serie... ► it.insideover.com
Lo stabilimneto Hitachi di Reggio Calabria "modello" per una strategia globale di sostenibilità
Hitachi Rail ha ospitato, nel suo stabilimento di Reggio Calabria, oltre 60 professionisti proveni... ► reggiotoday.it
Flotilla, Greta Thunberg sulla prigionia: "Mi hanno picchiata e chiamata 'putta*a', sulla valigia i disegni della stella di David e peni eretti"
Al quotidiano svedese Aftonbladet, l'attivista Greta Thunberg racconta le violenze e le umiliazion... ► ilgiornaleditalia.it
Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo al 31%, distanti Pd e M5s: chi prende più voti
FdI è primo al 31%, seguito da Pd, al 22,5% e M5s, al 10,9%. FI supera (di poco) la Lega. Ecco cosa... ► fanpage.it
Cresce la squadra di Dazn: Andrea Marinozzi entra come opinionista
Il giornalista sportivo debutta in questo weekend nel programma "Vamos!", in attesa di iniziare il s... ► gazzetta.it
De Bruyne e McTominay: aspettando l'intesa in campo scocca quella tra le compagne
Il duo del centrocampo del Napoli avrebbe dovuto essere una coppia schiacciasassi. In attesa che lo ... ► gazzetta.it
Montalbano batte anche Silvia Toffanin, dopo Raoul Bova: il segreto di un successo senza tempo
Non c’è niente da fare. “Il commissario Montalbano” resta imbattibile anche se ad andare in onda in ... ► milleunadonna.it
I cittadini denunciano la presenza di pusher in un bar di via Dante, la polizia lo chiude per 10 giorni
Continua l’attività di prevenzione della Polizia, e nello specifico della Divisione Polizia Ammini... ► ilpiacenza.it
Cecilia Rodriguez e il parto: le rivelazioni di Ignazio Moser
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ufficialmente diventati genitori. È nata Clara Isabel, la lo... ► anticipazionitv.it
A Lucignano nasce “UFF, Underground Film Festival”
Al via l’edizione zero di UFF… Underground Film Festival, evento nato per dare spazio al cinema in... ► arezzonotizie.it
Sequestro urgente da 95mila euro nell’Inchiesta “Dos Des”
AVELLINO – La Procura di Avellino ha disposto un sequestro preventivo d’urgenza per equivalente di... ► avellinotoday.it
Splendida Cornice, stasera 16 ottobre su Rai 3: Geppi Cucciari riparte con Woody Allen e Gianni Morandi
Geppi Cucciari accende il giovedì di Rai 3 con la nuova stagione di Splendida Cornice, in onda alle... ► atomheartmagazine.co
Somma Vesuviana, muore dopo due mesi di agonia: Olena Vasyl’yeva uccisa dal marito dopo una lite
Aggredita in casa dal marito, è morta dopo due mesi È morta dopo oltre due mesi di ricovero all’... ► notizieaudaci.it
Milano Cortina 2026: “Armonia” guida la cerimonia inaugurale a San Siro
Milano si prepara a vivere un momento storico: il 6 febbraio 2026, lo stadio di San Siro ospiterà l... ► panorama.it
Studio conferma che 3I/ATLAS è avvolto da nichel, Avi Loeb: “Come nella produzione di leghe artificiali”
Una nuova analisi condotta sull'oggetto interstellare 3I/ATLAS ha confermato che la nube di gas che... ► fanpage.it
Trump chiama Putin alla vigilia dell’incontro con Zelensky: alta tensione alla Casa Bianca
Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, è al centro di una mossa diplomatica di al... ► thesocialpost.it
Traffico Roma del 16 10 2025 ore 18:30
Luceverde Roma Buonasera Data l'ora traffico intenso sulla raccordo anulare con cuore in carreggiat... ► romadailynews.it
Referendum sul teleriscaldamento? "Inammissibile per Statuto comunale"
Eppure basterebbe aprire lo Statuto comunale, far scorrere il dito fino all'articolo 22, voce "ref... ► leccotoday.it
StraSalerno 2025: la 30ª edizione tra sport, inclusione e partecipazione per tutta la città
Presentata questa mattina, giovedì 16 ottobre, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno,... ► salernotoday.it
Wesley Roma, nel suo contratto compare un premio per la Champions League: una clausola senza valore
Wesley Roma, il premio Champions League è “fantasma”: una clausola che non serve a nulla: tutti i d... ► calcionews24.com
L'omicidio di Palermo al centro di una riunione in Prefettura. Gli amici di Paolo Taormina davanti al carcere urlano: 'Giustizia'
Una città ferita si interroga sul proprio futuro dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21... ► gazzettadelsud.it
Amici 25, anticipazioni quarta puntata: ospiti Irama e Chiamamifaro
Amici 25 prosegue con la quarta puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica ... ► davidemaggio.it
Ancora fermi dopo il crollo i lavori al ponte di Torre Marino, si aspetta il via libera dell'Ispettorato del lavoro
Sono in corso gli adempimenti richiesti dall'Ispettorato del lavoro, a seguito del crollo di tre a... ► chietitoday.it
Incentivi Auto 2025: con Autotorino Evolution Advisor la scelta elettrica è chiara e semplice
L'Italia riaccende i fari sulla mobilità elettrica con un piano di incentivi da oltre 597 milioni d... ► iltempo.it
Mistero ai margini della Statale 36: trovati resti umani in un'area boschiva
Giallo per un ritrovamento che ha subito destato grande allarme. Alcuni resti – che secondo le pri... ► quicomo.it
Castel San Giorgio, quattro donne ottengono la cittadinanza italiana: “Un momento di grande emozione”
Tempo di lettura: 2 minutiMattinata di grande emozione al Comune di Castel San Giorgio, dove, ques... ► anteprima24.it
Debito pubblico Italia record ad agosto 2025, a 3.082 mld €, +119 mld sul 2024, pari a 52mila € pro capite; rapporto col Pil a 136,8%
Cresce ad agosto il debito pubblico italiano, soprattutto a causa di un aumento molto ampio delle ... ► ilgiornaleditalia.it
Concorso docenti PNRR3, avvio PROVA SCRITTA. Richiesta documenti per ausili e tempi aggiuntivi candidati con DSA e rinvio per gravidanza. Scadenze USR
Il Ministero ha bandito i concorsi DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per... ► orizzontescuola.it
Pessime notizie per Rabiot e il Milan: infortunio peggiore del previsto. Le ultime | PM NEWS
Tutte le notizie in casa Milan: pessime notizie per Rabiot e il suo infortunio. Ecco i dettagli anch... ► pianetamilan.it
Trump e il ruolo politico di meme e immagini, se ne parla da Ubik con il saggio di Andrea Rabbito
Sabato 18 alle 18 la libreria Ubik ospita la presentazione dell’ultimo attualissimo saggio di Andr... ► ferraratoday.it
Italia, auto recuperata dal fiume: “Chi c’era dentro”. Terribile scoperta
I sussurri si erano trasformati in grida silenziose, quelle che solo i fiumi sanno amplificare. Lun... ► thesocialpost.it
Scanavino lascia la Juve dal prossimo 7 novembre, è ufficiale! Il comunicato del club per salutare l’AD bianconero: i dettagli e le dichiarazioni
di Redazione JuventusNews24Scanavino lascia la Juve, è ufficiale l’addio a partire dal prossimo 7 no... ► juventusnews24.com
Il governo Meloni è il (terzo) più longevo della storia d’Italia
Approfondimento – La durata dei governi italiani dal 2000 a oggi Domenica il governo Meloni dive... ► thesocialpost.it
Comolake, Raffiotta (Bicocca): “Legge 132 su Ia importantissima per attuazione regole Ue”
(Adnkronos) – "La legge 132 è una legge importantissima e, da una parte, interviene per dare attuazi... ► periodicodaily.com
Vongole, ok Ue a deroga taglia minima: “Ottima notizia per i pescatori”
Bologna, 16 ottobre 2025 – Confermata la deroga Ue per l’Italia sulla taglia minima delle vongole. ... ► ilrestodelcarlino.it
Chivu Inter, con questa frase ha conquistato lo spogliatoio: il retroscena
di Redazione Inter News 24Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri... ► internews24.com
Israele: «Il valico di Rafah sarà aperto domenica 19 ottobre»
Il valico di Rafah «probabilmente sarà aperto questa domenica». Lo ha detto il ministro degli Esteri... ► lettera43.it
La torta del presidente: la recensione del toccante film iracheno di Hasan Hadi presentato ad Alice nella città
Una bambina e il suo migliore amico si avventurano insieme alla nonna dalla campagna alla grande cit... ► comingsoon.it
Atalanta, Ivan Juric: “Bilancio finora positivo, ma adesso arriva un ciclo difficile”
Bergamo, 16 ottobre 2025 – Soddisfazione e qualche rimpianto per questi primi due mesi della sua A... ► sport.quotidiano.net
Juve, l'Uefa ha aperto un procedimento per fair play finanziario: triennio 2022 25
L’Uefa ha aperto un procedimento per il Fair Play Finanziario nei confronti della Juventus, il club ... ► gazzettadelsud.it
Kenya, caos per il rimpatrio della salma dell’ex leader d’opposizione Raila Odinga: polizia spara sulla folla
Giornata di caos a Nairobi e in altre città del Kenya in concomitanza con il rientro in patria dall... ► ilfattoquotidiano.it
UFFICIALE, Scanavino lascia la Juventus: da Comolli a Chiellini, ecco il nuovo Cda
Ecco i nomi che andranno a comporre il nuovo Consiglio d’Amministrazione La notizia nell’aria da te... ► calciomercato.it
Diane Keaton, svelate le cause del decesso: l'attrice morta a 79 anni per una polmonite, lo staff: "Salute peggiorata all'improvviso"
Le cause di morte dell'attrice non erano ancora state rese note; la polmonite che ha portato al de... ► ilgiornaleditalia.it
Suburræterna – Stagione 2: al via le riprese a Roma
Suburræterna – Stagione 2: al via le riprese a Roma La seconda stagione di Suburræterna di Netflix,... ► cinefilos.it
Salerno: 39 persone denunciate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
Nella giornata odierna personale del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Salerno ha dat... ► cilentoreporter.it
Donnarumma sicuro: «Scudetto? Il Milan è la più attrezzata, ecco cosa mi aspetto»
di Redazione Inter News 24Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere dell’Italia, sulla situazione ... ► internews24.com
Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata trasportata in ospedale
Non c'è pace per la famiglia Sempio. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per l'om... ► milanotoday.it
Canottaggio, Piediluco al centro del mondo: ecco l’edizione 2025 del Memorial Paolo d’Aloja
Sabato 18 e domenica 19 ottobre a Piediluco torna l’appuntamento con il Memorial Paolo d’Aloja: la... ► ternitoday.it
I dazi colpiscono import ed export. Zoppas (Ice): “Ma gli effetti reali ci saranno soltanto nei prossimi mesi”
L’effetto dazi è arrivato. Ora anche nei numeri: secondo l’ultimo rapporto Istat, ad agosto il volu... ► ilfoglio.it
Juve, procedimento Uefa per violazione del Fair Play Finanziario. Cosa rischia
Torino, 16 ottobre – E’ la stessa Juve, nel giorno in cui si mostrano i documenti preparatori all’a... ► sport.quotidiano.net
Kenya, polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi
La polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi presso lo stadio Kasarani a Nairobi, per rende... ► lapresse.it