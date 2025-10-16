Giornata del Parco Storico a Villa Litta | Serre liberty aperte e passeggiate botaniche

Lainate (Milano), 16 ottobre 2025 - Giornata del Parco storico domenica 19 ottobre a Villa Litta di Lainate con visite guidate nelle serre liberty che custodiscono una collezione di oltre 2800 esemplari di orchidee, al Ninfeo e al palazzo storico. Ci saranno anche una passeggiata botanica nel Parco storico in compagnia della Conservatrice del Museo Civico e dei giardinieri di Villa Litta e laboratori didattici per famiglie e bambini. A partire dal mattino, le storiche Serre liberty saranno aperte al pubblico con visite guidate curate da Alao (Associazione Lombarda Amatori Orchidee). Qui è custodito un progetto botanico di eccezionale valore scientifico e culturale: la conservazione e valorizzazione di una delle più rilevanti collezioni di orchidee a livello nazionale.

