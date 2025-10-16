Giornata contro la fame nel mondo La FAO celebra gli 80 anni dalla fondazione

L’impegno contro la fame nel mondo nel giorno in cui la FAO celebra gli 80 anni dalla fondazione. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata contro la fame nel mondo. La FAO celebra gli 80 anni dalla fondazione

Giornata mondiale dell'Alimentazione. La Fao celebra i suoi 80 anni di attività al servizio degli ultimi nella lotta contro la fame. "È una piaga che nega la dignità umana", ha detto Papa Leone XIV nel suo discorso, "è ora di agire". - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia che ha fame e quella che spreca. Due facce della stessa medaglia nella Giornata mondiale dell’alimentazione L'editoriale di @MaurizioIzzo1 - X Vai su X

Giornata dell'alimentazione, fame acuta per 140 milioni di persone nel mondo - Nell’ultimo anno guerre e conflitti armati hanno innescato 20 crisi alimentari e gettato in condizioni di fame acuta 140 milioni di persone , un numero equivalente a oltre il doppio dell’intera popola ... Riporta tg24.sky.it

Giornata Mondiale dell’alimentazione 2025, Mattarella: “Mondo senza più fame obiettivo ancora inattuato” - "Fa appello alla collaborazione globale per costruire un futuro pacifico, sostenibile, ... Si legge su msn.com

Giornata Alimentazione: i conflitti causa della fame per 63 milioni di bambini - I conflitti sono stati la causa della fame per 63 milioni di bambini, oltre la metà dei 118 milioni che l’hanno sofferta globalmente nel 2025. Come scrive savethechildren.it