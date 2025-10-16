Giornalisti e giudici spariti

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 ottobre il quotidiano burkinabé L’Observateur Paalga ha segnalato la scomparsa del direttore, Ousséni Ilboudo, dopo che era stato arrestato da persone che si erano. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

giornalisti e giudici spariti

© Internazionale.it - Giornalisti e giudici spariti

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Giornalisti Giudici Spariti