Giornalisti e giudici spariti
Il 13 ottobre il quotidiano burkinabé L’Observateur Paalga ha segnalato la scomparsa del direttore, Ousséni Ilboudo, dopo che era stato arrestato da persone che si erano. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Si è tenuta ieri sera a Roma con un grande successo di pubblico, nel monumentale salone di Spazio Novecento all’EUR, la IV edizione dei Pizza Awards Italia, vero e proprio “Oscar della Pizza” che vede in veste di giudici oltre 200 giornalisti di tutte le regioni - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l’ex pm Venditti ai giudici di Brescia: "Ho la vita rovinata, mai preso un euro" - X Vai su X